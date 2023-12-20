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علوم الدار

61 فريقاً من 14 جامعة تشارك في «الإمارات للروبوتات»

مشاركون في الفعاليات (من المصدر)
21 ديسمبر 2023 00:51

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تقدم 61 فريقاً جامعياً من 14 جامعة وطنية وعالمية في دولة الإمارات للمشاركة في الدورة الثانية من «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي يتم تنظيمها بالشراكة بين «مختبرات دبي للمستقبل» و«جامعة خليفة» و«جامعة روتشستر للتكنولوجيا».
وسيتم تقييم طلبات المشاركة في المسابقة من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء في مجالات هندسة الروبوتات لاختيار الفرق المتأهلة المكونة من 3 إلى 6 أفراد إلى المرحلة النهائية التي ستنعقد منافساتها في فبراير 2024.
 وأكد خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل، أن «مسابقة الإمارات للروبوتات» تهدف إلى مواصلة إعداد جيل جديد من مطوري الروبوتات في دولة الإمارات عبر إتاحة الفرصة لعرض مهاراتهم في استخدام أحدث التقنيات المستقبلية، والمساهمة في إيجاد حلول إبداعية لأهم التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات الرئيسة، وبما يتماشى مع جهود مختبرات دبي للمستقبل لتحقيق أهداف «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل. وقال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا: «يسرنا المشاركة في تنظيم الدورة الثانية من مسابقة الإمارات للروبوتات، والتي شهدت العام السابق تطوير الكثير من الحلول الخلاقة لمختلف التحديات. ونتطلع لرؤية المزيد من المبدعين والمبتكرين في مجال الروبوتات هذا العام». وأضاف: «تهدف جامعة روتشستر للتكنولوجيا لتمكين الطلاب في الجانب العملي وإتاحة الفرصة لهم لتصميم وتطوير حلول ذكية تناسب تحديات سوق العمل في المستقبل».
بدوره، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «يسرنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون المثمر مع مختبرات دبي للمستقبل وجامعة روتشستر للتكنولوجيا لتنظيم مسابقة الإمارات للروبوتات، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على التخصص في مجال تطوير وابتكار الروبوتات والمساهمة في هذا القطاع الواعد وأحد دعائم الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة للاستثمار في تطوير هذا القطاع وتحقيق تطلعاتها في المجالات الاقتصادية المختلفة».
الدورة الأولى
يذكر أن الدورة الأولى من «مسابقة الإمارات للروبوتات» شهدت مشاركة 52 فريقاً من 17 جامعة وطنية وعالمية في دولة الإمارات، تأهل منها للمرحلة النهائية 21 فريقاً من 12 جامعة للمنافسة على تحديين رئيسين يركزان على قدرة الروبوتات على المناورة والنقل.

مؤسسة دبي للمستقبل
الإمارات
الروبوتات
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