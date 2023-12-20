5753 طلب مساعدة أنجزتها «الشارقة الخيرية» منذ مطلع 2023

الشارقة (الاتحاد)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية أنها استقبلت 5753 طلب مساعدة على مدار الشهور التسعة المنقضية من العام الجاري، بمتوسط 100 طلب يومياً، من خلال الموقع الإلكتروني، وبعض الحالات المتعففة المُحالة بمعرفة الجهات الخدمية في إطار برامج المشاركات المجتمعية والتعاون المشترك لدعم المتعسرين.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: إن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً في تنظيم دورة ملفات المساعدة، وأصبح تقديم الطلبات يخضع لآليات دقيقة تم العمل عليها من خلال فرق عمل حرصنا على معالجة الزحام أمام مكاتب الجمعية وطول فترة دراسة الطلبات، واعتمدنا بشكل كبير من وقت مبكر على آلية التقديم الإلكتروني ومتابعة الطلبات كذلك عبر مركز الاتصال، من خلال إتاحة الخط الساخن المجاني 80014 الذي يعمل على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة، بحيث يتسنى للمستحقين اختزال أوقاتهم من خلال إرسال طلباتهم إلى الجمعية عبر الموقع الإلكتروني من مكان وجوده، دون الحاجة إلى الذهاب والانتظار في طوابير طويلة.

وأضاف: إن الجمعية مع الاستراتيجية الجديدة التي تم تطبيقها قبل سنوات عدة، أصبحت أكثر مرونة في استقبال الكم الأكبر من عدد الطلبات وإنجازها في فترة زمنية وجيزة، مع ضمان خصوصية تامة للمستحقين، موضحاً أن إجمالي الطلبات المقدمة خلال الشهور التسعة الأولى بلغ 5753 طلب مساعدة، وقد تمت الموافقة على 4428 طلباً بنسبة 77%، فيما تم رفض 1325 طلباً خلال الفترة نفسها، لافتاً إلى أن الجمعية خصصت لجنة مستقلة بذاتها لتتولى استقبال ودراسة طلبات المساعدة المتعلقة بأسر المواطنين، بما يحقق أهداف واستراتيجيات الجمعية، بتوصيل المساعدات لمستحقيها، والوصول إلى الفئات المتعففة، من خلال جميع سبل البحث وقنوات التعاون بين الجمعية والمؤسسات الخدمية.

وأوضح ابن خادم أن أسباب رفض الطلبات تتعلق بكفاية دخل مقدم الطلب مقارنة بحجم مصروفاته والتزاماته الشهرية، إلى جانب عدم وضوح الوضع المعيشي والمادي للحالات؛ نظراً لعدم استيفاء الطلب الشروط المطلوبة، إلى جانب عدم اهتمام مقدم الطلبات على إحضار المستندات المطلوبة ليتسنى لفرق ولجان البحث القيام ببحث ودراسة الطلب، لافتاً إلى أن طلب المساعدة يخضع لعدة مراحل تتم إلكترونياً لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المتعاملين، حيث يقوم الباحث بمراجعة الطلب ودراسته وإعداد التقارير بشأنه للتأكد من استيفاء كافة شروط المساعدة، ومن ثم الإحالة إلى لجنة المساعدات والتي يأتي قراراها بالموافقة أو الرفض خاضعاً للجنة الرقابة والتدقيق، مبيناً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحفظ للمستحقين حقوقهم في الجمعية، وتعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها الجمعية في الحفاظ على أمانات وصدقات المتبرعين وبذل كل الجهد لتحقيق عدالة توصيل الصدقات والتبرعات وأموال الزكاة إلى مستحقيها.

دعوة

دعا ابن خادم الفئات المستحقة إلى تقديم طلبات مساعداتهم إلى الجمعية للحصول على الدعم والمساندة التي يمكن أن تدعم استقرارهم، وتؤمن لهم تفريج كربهم وتأمين احتياجاتهم من المعيشة الكريمة، كما وجه دعوته إلى المؤسسات الخدمية وفاعلي الخير إلى إخطار الجمعية بالأسر المتعففة، ليتسنى لموظفيها القيام على دراسة أحوالهم للوقوف على المساعدة المناسبة، كما وتوجه بالشكر الجزيل إلى المتبرعين على جهودهم في دعم مشاريع الجمعية ومبادراتها التي تستهدف مساعدة أولي الحاجة، بما يعكس التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع كافة.