جامعة خليفة الأولى في الدولة في تصنيف الجامعات للاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، عن تصدرها جامعات الدولة للعام الثاني على التوالي، وضمن أفضل 40 جامعة على مستوى آسيا حسب تصنيف مؤسسة «كيو إس» للجامعات العالمية في مجال الاستدامة 2024 من أصل نحو 1400 مؤسسة أكاديمية مُدرَجَة ضمن هذا التصنيف.

وفي معيار التأثير البيئي ضمن التصنيف، جاءت جامعة خليفة ضمن أعلى 200 جامعة عالمياً، ويسلط هذا التصنيف الضوء على الوسائل المختلفة التي تنتهجها جامعات العالم لاتخاذ إجراءات تهدف إلى التصدي لأهم القضايا التي يواجهها العالم فيما يتعلق بالبيئة والتأثيرات الاجتماعية والإدارية.

يحلل تصنيف الجامعات في الاستدامة من «كيو إس» قضايا التعليم البيئي والبحوث والاستدامة وإمكانية التوظيف والنتائج والمساواة وتبادل المعرفة والتأثير الاجتماعي للتعليم، إضافة إلى الصحة وجودة العيش لطلبة الجامعات وأيضاً للمجتمع على نطاق واسع. ويتعين على المؤسسات الأكاديمية أن تكون مؤهّلة لتصنيفات «كيو إس» للجامعات العالمية حسب المنطقة أو حسب المادة ليتم إدراجها ضمن تصنيف الاستدامة الثاني للجامعات التي تنظمه «كيو إس».