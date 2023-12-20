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ورشة عمل حول تحليل الأخبار باستخدام الذكاء الاصطناعي

ورشة عمل حول تحليل الأخبار باستخدام الذكاء الاصطناعي
21 ديسمبر 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ورشة عمل حول تحليل الأخبار باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر المركز بأبوظبي في 24 نوفمبر 2023، وذلك في إطار اهتمامه بتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم آليات عمله في مجالات البحث والتحليل وبناء قواعد البيانات. 
تمحورت الورشة حول مناقشة عدة قضايا حيوية، منها: قدرات الذكاء الاصطناعي في الترجمة الآنية وإمكانية تصميمها على النحو الأمثل، وأهمية استخدامها لتعزيز عمل المؤسسات البحثية مثل مركز الإمارات، لما يضيف إلى أعمال الترجمة من ميزةَ تخزين المصطلحات المستخدمة في ترجمة سياق محدد، لإعادة استخدامها في سياقات مشابهة، وتم التطرق إلى الفرق بين استخدام مواقع الترجمة المتاحة للجميع (مثل غوغل) واستخدام أدوات مصممة خصيصاً للمركز، لاعتبارات عدة أبرزها أمن المعلومات وتخزينها وخصوصيتها، كما تم التعرض لقضية مهمة، تتعلق بمدى ثقة المستخدم بأدوات الذكاء الاصطناعي من ناحية صحة نتائجها؛ حيث تم التأكيد على أهمية وجود الكادر البشري وعدم الاعتماد الكامل على هذه الأدوات. وقد تضمنت الورشة جلستين: تناولت الأولى منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، فيما أشار الخبراء في الجلسة الثانية إلى عدد من بعض التحديات التي قد تواجه عملية جمع البيانات، وأبرزها المصداقية، ومدى دقة البيانات، وشرح فريق الجامعة بعض الأساليب التي يمكن اللجوء إليها لحل هذه التحديات.

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
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