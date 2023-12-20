الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد طلابي روسي يزور «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

الوفد خلال الزيارة (وام)
21 ديسمبر 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
الإمارات: فجوة هائلة بين واقع أفغانستان وتطلعات شعبها

استضافت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وفداً طلابياً روسياً من الجامعة الإسلامية في كازان، في إطار حرصها على تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إقليمياً وعالمياً، وأقامت الجامعة مخيماً للطلاب تفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعتين في هذا الصدد.  وجاء المخيم بهدف تبادل المشروعات العلمية وتفعيل التبادل الطلابي والأكاديمي، والمشاركة في مجالات البحث العلمي وتنظيم فعاليات علمية مشتركة أخرى، إلى جانب فتح آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الروابط بين الجامعة وبين مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم بما يخدم الأهداف الأكاديمية والعلمية.
وتعرف الوفد الذي ضم 20 طالباً على تجربة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية المتعلقة بمجال الدراسات والعلوم الإنسانية، وتجربتها الفريدة في تبني رسالة التسامح والسلام ونشرها، بصفتها نموذجاً يُحتذى في إيجاد حلقات التواصل والتعارف بين مختلف الثقافات والشعوب وتعزيز التواصل الحضاري، وكذلك الاطلاع على أهم البرامج النوعية التي تقدمها الجامعة، ومن أهمها برنامج بكالوريوس التسامح والتعايش الذي يعد الأول من نوعه في العالم، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في التسامح ودراسات الأديان.
وقال الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: إن المخيم يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين الجامعتين وإلى تعريف الطلاب عن قرب على تجربة دولة الإمارات المتميزة وتكريس جهودها وإمكاناتها كافة في مجال إرساء مفهوم التسامح والسلام وتعزيز القيم الإنسانية الأصيلة وتحقيق التعايش السلمي والأخوة الإنسانية.
وأضاف: شكل المخيم فرصة لالتقاء الطلاب من الجامعتين، واستمرار الشراكة العلمية الثقافية بين الجانبين بما يحقق الاستفادة القصوى ونقل التجارب والمبادرات في مجال التسامح وتعزيز القيم الدينية والمحبة والاعتدال إلى مختلف الدول، والتأكيد على وحدة الهدف والغاية، وهو أن لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، دوراً أساسيّاً في ترسيخ قيم الحوار وإرساء دعائم التعايش والتسامح والمحبة.

روسيا
الإمارات
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بموقع تعرض للقصف في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة بهدف التوصل لهدنة جديدة في غزة
21 ديسمبر 2023
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
الأخبار العالمية
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
21 ديسمبر 2023
4 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» تفاقم مأساة اليمنيين خلال الشتاء
21 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يحملون أوعية للحصول على الطعام في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«تأييد» إسرائيلي لفتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة
21 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©