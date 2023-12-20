«تريندز» يشارك في الملتقى الأول لمراكز الفكر بالجامعة العربية

أحمد شعبان (القاهرة)

شارك مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات في فعاليات الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، تحت شعار «بالفكر نحقق التنمية المستدامة».

وشارك مركز «تريندز» في المعرض المصاحب للملتقى الذي نظمه قطاع الإعلام والاتصال، إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية- بجناح نوعي ضم أبرز إصدارات المركز العلمية والبحثية والمعرفية، وزخر الجناح بأكثر من 200 إصدار متنوع ومترجم للغات عدة، ولقي جناح تريندز إشادة كبيرة من المشاركين في الملتقى.

وافتتح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أعمال الملتقى.

وأشار الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات استراتيجية بالجامعة العربية إلى أن مراكز الفكر العربية تمثل أهمية كبرى للباحثين والمتخصصين، إضافة إلى أهمية مخرجاتها في دعم متخذي القرار بالرؤى والاقتراحات الآنية والمستقبلية القائمة على الدراسات الاستشرافية المعتمدة على الرصد والتحليل الدقيقين للواقع القائم بكل مكوناته.

وثمن الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» للبحوث والاستشارات، هذه المبادرة القيّمة لجمع مراكز الفكر في الدول العربية للتعاون وتبادل الأفكار حول القضايا التي تشغل هذه المنطقة المهمة من العالم، ومشاركة الرؤى والتصورات التي تعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها جميعًا في الدول العربية.

واستعرض الدكتور محمد العلي جهود مركز «تريندز» الفكرية والبحثية بمداخلة بعنوان «دور مراكز الفكر في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيزِ آفاقها المستقبلية.. تريندز نموذجاً»، قائلاً: إننا نعقد سنويًّا مائدة تريندز المستديرة لمراكز الفكر، والتي نسعى من خلالها للوصول إلى رؤى وتفاهمات وأفكار مشتركة وبنّاءة، لخدمة مجتمعنا البشري.

وأشار إلى أن «تريندز» عقد خلال السنوات الثلاث الماضية فعالية، شهدت مشاركة واسعة من مراكز الفكر العربية والعالمية، تراوحت بين 30-40 مركزاً فكريًّا، كما نظَّم المركز، بالشراكة مع برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية، التابع لمعهد لودر في جامعة بنسلفانيا، ملتقىً عالميًّا لمراكز الفكر في دبي عام 2021 بمشاركة 35 من رؤساء مراكز الفكر العالمية.

ولفت إلى أن المركز شارك أيضاً في نوفمبر العام الماضي في أعمال منتدى الإيسيسكو لمراكز الفكر، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في العاصمة المغربية الرباط، مضيفاً: «إننا في تريندز حريصون على تعزيز التعاون البنَّاء مع مختلف مراكز الفكر، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة».

وشدد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» على أن تحقيق التنمية المستدامة أصبح يشكل محور الجهود التي تبذلها الدول في عالمنا المعاصر، خاصة منذ أن طغت تحديات شح الموارد الطبيعية ومشكلات المناخ والبيئة، وبالتالي احتلت قضايا التنمية المستدامة وسبل توطينها ومواجهة تحدياتها مكان الصدارة في المحافل الدولية والإقليمية والوطنية.

وأكد العلي اهتمام الدول العربية بالاستدامة، مشدداً على أهمية التركيز على دور مراكز الفكر العربية في دعم العمل الفكري في مجال التنمية المستدامة، سواءً في إصدار بحوث توطين هذه التنمية، أو تقديم دراسات تستشرف مقوماتها وتحدياتها المستقبلية.

وأشار إلى أن الواقع الراهن للاقتصادات العربية يؤكد الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومات العربية لأنشطة التعليم والتدريب لترسيخ الخبرات الثقافية والعملية اللازمة لرأس المال البشري.

محاور

ناقش الملتقى عدة محاور منها، عرض تقرير جهود الدول العربية في مجال التنمية المستدامة، وما تم تنفيذه استجابة لخطط التنمية 2023، والتحديات والصعوبات التي تواجه مراكز الفكر العربية، وما تتطلبه من احتياجات وترتيب أولوية، والخطط والبرامج والمشروعات البحثية ووضع المعالجات لها، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في المجال البحثي.

وعرض الملتقى التجارب الناجعة لمراكز الفكر العربية في مجال العمل البحثي المشترك، لتحديد أنسب الوسائل للاستفادة منها لتطوير العمل البحثي العربي المشترك، ووضع آليات متابعة لتنفيذ البرامج والمشروعات البحثية.