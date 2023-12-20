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تعاون بين «أميركية الشارقة» و«بيتا لتكنولوجيا المعلومات»

تعاون بين «أميركية الشارقة» و«بيتا لتكنولوجيا المعلومات»
21 ديسمبر 2023 00:51

الشارقة (وام)

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وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة، وشركة بيتا لتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم ضمن إطار برنامج «النخبة» في كلية الهندسة في الجامعة يحصل بموجبها طلبة الجامعة على فرص علمية وعملية جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والابتكار.
وأكد الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة أهمية توقيع المذكرة التي من شأنها أن تعزز الرحلة الأكاديمية لطلبة كلية الهندسة وتمكينهم للنجاح في عالم تكنولوجي سريع التطور.
وذكر مأمون داعور، المدير الإقليمي لشركة بيتا لتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، أن المذكرة تفتح أبواباً لطلبة الجامعة للاستفادة من برنامج تدريب طلبة الجامعات لدى شركة بيتا،حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف التكنولوجيا المتقدمة التي تقوم بتغيير عالمنا اليوم كما يساعد هذا البرنامج الطلبة على تطوير الحد الأدنى من المهارات الضرورية لرفع جاهزية الطلبة للتوظيف وقدرتهم على التطور في وظائفهم المستقبلية.

الجامعة الأميركية
الشارقة
تكنولوجيا المعلومات
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