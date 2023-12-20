الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شارع المليون».. درب مسيرات الفوز في «مزاينة مدينة زايد»

«شارع المليون».. درب مسيرات الفوز في «مزاينة مدينة زايد»
21 ديسمبر 2023 00:51

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
428 مالك إبل يتنافسون في 13 شوطاً في «مزاينة مدينة زايد»
«شرطة أبوظبي» تشارك في تأمين «مزاينة مدينة زايد»

يحتفي ملاك الإبل المشاركون في مزاينة مدينة زايد بـ«مهرجان الظفرة»، بـ«ناموس» الفوز عبر مسيرات تسلك دربها من «شارع المليون» وصولاً إلى عزبهم الممتدة في محيط الموقع، إذ يعد شارع المليون نقطة جاذبة لعشاق مزاينات الإبل والراغبين باقتناء السلالات الأصيلة وزوار المزاينة.
وتمتد على جنبات «شارع المليون» العديد من المطاعم والمقاهي والبقالات المتنقلة ومحال بيع معدات التخييم والبر وغيرها، بالإضافة إلى خدمات غسيل وكي الملابس وبيع الحطب والأعلاف، وتأجير عربات التخييم المتنقلة والخدمات البيطرية المتنوعة.
ويشهد شارع المليون خلال هذه الفترة حضوراً متزايداً من ملاك الإبل، بالتزامن مع مزاينة مدينة زايد التي تستمر لغاية 23 ديسمبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.
وأسهم تنوع الأشواط وزيادتها هذا العام في مزاينة مدينة زايد إلى جذب مزيد من المشاركين، وخصوصاً في سن المفاريد والحقايق إلى جانب التوسع في أشواط الوضح لتشمل جميع الفئات العمرية من سن مفرود إلى حايل، ليصل مجموع الأشواط في المزاينة الثالثة من مهرجان الظفرة إلى 85 شوطاً خصص لها 755 جائزة بقيمة بلغت نحو 12 مليون درهم.
ويمتد الشارع على طول أكثر من ثلاثة كليومترات، وبعرض يتجاوز 50 متراً، وتسير فيه مواكب السيارات التي تلتف حول مطية أو أكثر من جميلات الإبل، والتي حرص ملاكها على عرضها والتباهي بها، وتتزين المسيرات بأبواق السيارات والأغاني التراثية، من أجل جذب انتباه الجمهور والراغبين باقتناء السلالات الأصيلة من الإبل المجاهيم أو المحليات أو الوضح أو المهجنات الأصايل.

مهرجان الظفرة
منافسات مزاينة مدينة زايد للإبل
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بموقع تعرض للقصف في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة بهدف التوصل لهدنة جديدة في غزة
21 ديسمبر 2023
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
الأخبار العالمية
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
21 ديسمبر 2023
4 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» تفاقم مأساة اليمنيين خلال الشتاء
21 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يحملون أوعية للحصول على الطعام في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«تأييد» إسرائيلي لفتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة
21 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©