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428 مالك إبل يتنافسون في 13 شوطاً في «مزاينة مدينة زايد»

جانب من المنافسات في مزاينة مدينة زايد (من المصدر)
21 ديسمبر 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، مشاركات مميزة بين 428 مالك إبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تنافسوا ضمن 13 شوطاً لسن اللقايا من فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح.
وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في أشواط إبل سن اللقايا، بحضور ضيف الشرف عيسى الفلاحي من أعيان المنطقة، وعلي طارش المحيربي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية منطقة الظفرة، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وسعيد سهيل قاشوط المزروعي مدير التواجد البلدي في مدينة زايد.
وأسفرت النتائج في شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «هقاوي» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول، وحلت ثانياً «نوادر» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، بينما ذهب المركز الثالث إلى «وطن» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، ونالت المركز الرابع «مياسه» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الخامس «العاليه» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني.
وسجلت النتائج في شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح فوز «مزعلة» لمالكها عبدالله مهدي عبدالله المسعري الدوسري بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط لقايا المهجنات الأصايل «عجايب» لمالكها ملهم مسلم مبارك سعيده الراشدي، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «النادره» لمالكها سالمين حمود سالمين المنصوري، وذهب المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات إلى «أمسية» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي.
وحصدت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم «مسكته» لمالكها حمد صالح عبدالله حسن المنهالي، وفي شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات ذهب المركز الأول إلى «لضا» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وكان المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم من نصيب «العشوه» لمالكها ساري بلوش براك المزروعي، وحلت في المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات «ريم الفلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني.
لقايا شرايا
في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل 2- مجاهيم، فازت «الإماراتية» لمالكها هادف صالح أحمد عيسي المنصوري بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات «سبا» لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم «عزم» لمالكها محمد كردوس عبدالله العامري، وذهب المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء 1- محليات إلى «مهمة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.

منافسات مزاينة مدينة زايد للإبل
الإمارات
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