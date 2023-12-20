منافسات قوية وعروض فنية ومزادات في «الوثبة للتمور»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهد مهرجان ومزاد الوثبة للتمور في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، منافسات قوية في مسابقات مزاينات تمور «الدباس، الخلاص، بومعان، تغليف التمور من دون إضافات»، مسجلةً أكثر من 6.7 طن «6 آلاف و700 كيلوجرام» من التمور الفاخرة، إنتاج مزارع الدولة لهذا العام 2023.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في مسابقة تغليف التمور من دون إضافات ومزاينات تمور «الدباس، الخلاص، بومعان والفرض»، على المسرح الرئيس للمهرجان، وقدمت الرموز الذهبية للحاصل على المركز الأول في كل مسابقة، حيث جرت المنافسات بين 82 مزارعاً قدموا نخبة التمور الإماراتية بالتزامن مع موسم إنتاج التمور في أبوظبي.

وأسفرت نتائج مسابقة تغليف التمور من دون إضافات عن فوز سيوا لتجارة التمور بالمركز الأول، ونالت المركز الثاني فاطمة خليفة ضبيب الشامسي، وحلت بالمركز الثالث مريم الحاي المزروعي، فيما جاءت واحة خنور للتمور رابعاً، بينما كان المركز الخامس من نصيب خالد محمد المزروعي.

وتقدم للمركز الأول في مزاينة تمور «الدباس»، خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، وجاء في المركز الثاني عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، وفي المركز الثالث جاء سهيل علي ربيع المزروعي، وذهب المركز الرابع إلى فاطمة عبيد جمعة المزروعي وأبنائها، وحل خامساً خادم محمد بلوش المزروعي.

وفي مزاينة تمور «الخلاص»، فازت بالمركز الأول صبحا ظبيب سليمان العرياني، ونال المركز الثاني سيف مانع سيف الشامسي، وفي المركز الثالث جاء راشد سعيد محمد العرياني، وحل في المركز الرابع أحمد خميس حموده العرياني، وكان المركز الخامس من مطر علي مفتاح الشامسي.

وأظهرت مزاينة تمور «بومعان» تقدم سلطان حمود سعيد العرياني إلى المركز الأول، وحظيت بالمركز الثاني صبحا ظبيب سليمان العرياني، وفي المركز الثالث جاء راشد محمد مصبح الشامسي، وحل أحمد خميس حموده العرياني رابعاً، وخميس حموده العرياني خامساً.

أما في مزاينة تمور «فرض» فحصل على المركز الأول سلطان سعيد محمد العرياني، ونال أحمد سعيد سيف الشامسي المركز الثاني، وجاء حمدان محمد سعيد العرياني في المركز الثالث، وحل محمد سعيد محمد العرياني رابعاً، وكان المركز الخامس من نصيب حميد سعيد محمد العرياني.

واستلمت لجنة تحكيم مزاينة التمور مشاركات المتنافسين في مسابقة التمور المحشوة، وذلك لعرضها على لجنة الفرز ومن ثم لجنة التحكيم، إذ سيتم إعلان نتائجها مساء يوم غدٍ على المسرح الرئيسي للمهرجان في السوق الشعبي، فيما تقام يومياً مسابقات وعروض للطبخ ومزادات التمور وعروض فنية مميزة.

وأكد مبارك القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الزراعة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مدير مزاينة التمور بالمهرجان، تحقيق المستهدفات من وراء هذا المهرجان في دورته الأولى، والذي شهد إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين.

وأشار المنصوري إلى تميز المهرجان بالعديد من الأمور، ومحتوياته تخاطب كافة الشرائح المجتمعية، كما أن موقعه داخل مهرجان الشيخ زايد الذي يتوسط مناطق الدولة، جعل مهرجان التمور من سوق وتراث، وفعاليات المطبخ، والذي يركز على استعمالات التمر كمكون رئيسي في الأطباق، والعديد من الفعاليات التي يشهدها المهرجان.

وقال إن ما تحقق خلال الدورة الأولى لمهرجان الوثبة للتمور، سيتم البناء عليه في الدورات القادمة، ونشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على رعايته لهذا المهرجان.