أبوظبي تعيد توطين «المها أبو حراب»

نجح برنامج هيئة البيئة - أبوظبي لإعادة توطين «المها أبو حراب» في جمهورية التشاد، بتحسين حالة حفظ هذا النوع. وعادت «المها أبو حراب» إلى البرية، وأُعيد تصنيفها إلى «مهدَّدة بالانقراض» بعدما كانت مصنَّفة «منقرضة في البرية».

ومنذ انطلاق البرنامج عام 2014، سعى إلى إنشاء قطيع صحي ومستدام ذاتياً في منطقة محمية طبيعية.

وتُعتبر «المها أبو حراب» من الأنواع الرئيسة لنظام بيئي متكامل من الحياة البرية والنباتات والموائل الصحراوية.

وأسهمت عملية إعادة توطينها وحماية بيئتها بشكل غير مباشر في تحقيق الفوائد للأنواع الأخرى، مثل الغزلان والحبارى والنسور.