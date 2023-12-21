الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

أكد المركز الوطني للأرصاد أن هناك فرصة لتكون سحب ركامية على بعض المناطق الساحلية الشمالية والمناطق الشرقية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/س، مثيرة للغبار وتؤدي إلى اضطراب البحر وذلك من الساعة 08:00 حتى الساعة 18:00 اليوم الخميس.
ودعا الأرصاد إلى ضرورة متابعة تطوارات حالة الطقس والامتثال للنصيحة والتعليمات التي تصدر من الجهات المعنية.وفق حسابه الرسمي في منصة "إكس".
فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق الساحلية الشمالية والمناطق الشرقية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/س، مثيرة للغبار وتؤدي إلى اضطراب البحر وذلك من الساعة 08:00 حتى الساعة 18:00 الخميس 21/12/2023.#تنبيه #المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/snWyMXzxPP— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 21, 2023