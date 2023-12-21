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الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
21 ديسمبر 2023 08:38

أكد المركز الوطني للأرصاد أن هناك فرصة لتكون سحب ركامية على بعض المناطق الساحلية الشمالية والمناطق الشرقية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/س، مثيرة للغبار وتؤدي إلى اضطراب البحر وذلك من الساعة 08:00 حتى الساعة 18:00 اليوم الخميس.

ودعا الأرصاد إلى ضرورة متابعة تطوارات حالة الطقس والامتثال للنصيحة والتعليمات التي تصدر من الجهات المعنية.وفق حسابه الرسمي في منصة "إكس".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الرياح
سحب ركامية
الأمطار الغزيرة
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