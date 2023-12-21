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شرطة أبوظبي تعزز التوعية بقواعد السلامة المرورية لمرتادي جبل حفيت

شرطة أبوظبي تعزز التوعية بقواعد السلامة المرورية لمرتادي جبل حفيت
21 ديسمبر 2023 09:19

نفذت شرطة أبوظبي حملة توعية ميدانية حول الإلتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لمرتادي جبل حفيت في مدينة العين وحثهم على التقيد بالسرعات المحددة وتخفيفها عند المنعطفات و اتباع اللوحات والشواخص المرورية على امتداد الطريق الجبلي وعدم التسابق والاستعراض والالتزام بإجراءات السلامة في الأجواء المتقلبة وخصوصاً في حالات الضباب والأمطار.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز السلامة المرورية لدى السائقين، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثلة في أمن الطرق، وضمن جهود المديرية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق وخصوصاً في الطرق الجبلية.

ودعا السائقين إلى ضرورة الإلتزام بإرشادات عناصر المرور والتأكد من خلو الطريق قبل دخوله، والاهتمام بالحفاظ على سلامتهم وسلامة الركاب وتجنب وقوع الحوادث بكافة أنواعها والتعاون المستمر في ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق.

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وتضمنت توزيع الكتيبات التوعوية والتي تقدم النصائح والإرشادات المرورية حول أهمية الوعي بمخاطر مسببات الحوادث المرورية والحد منها، والتقيد بقواعد وأنظمة السير والمرور حفاظا على سلامة مرتادي جبل حفيت.

وقدم الضباط وعناصر الشرطة من مختلف الأقسام الشرطية وبمشاركة دورية السعادة النصائح والإرشادات لتعزيز الوعي المروري للسائقين على مداخل ومخارج المدينة وفي مبنى إدارة مرور العين والمراكز التجارية.

وشارك في الحملة الميدانية قسم الضبط المروري وقسم المراسم والمهام، وقسم المخالفات وحجز المركبات وقسم تخطيط الحوادث الجسيمة وقسم المباحث في إدارة مرور العين إلى جانب قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، وقسم شؤون الشرطة المجتمعية / العين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
جبل حفيت
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