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حملة لإزالة أشجار الغويف في مدينة زايد

حملة لإزالة أشجار الغويف في مدينة زايد
21 ديسمبر 2023 11:01

نظمت فرق التواجد البلدي في بلدية منطقة الظفرة، حملة لإزالة أشجار الغويف في مدينة زايد حيث تم إزالة 5018 شجرة وذلك في إطار سعى البلدية لمكافحة الأشجار الضارة وغير المرغوب فيها.

وتهدف الحملة، التي شملت إزالة الأشجار العشوائية بالمناطق السكنية والطرق الرئيسية، إلى رصد أشجار الغويف وإزالتها، ونقلها للمواقع المخصصة لها، خاصة أنها تنمو بكثافة خلال فترة هطول الأمطار، إضافة إلى إزالة كل المشوهات للمحافظة على المظهر العام، وسلامة البيئة، والحد من الأضرار التي تسببها تلك الأشجار.

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وتحرص بلدية منطقة الظفرة، على إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتماشى مع "عام الاستدامة”، وتشمل تلك المبادرات إزالة الأشجار المتقزمة في حزام طريق مدينة زايد -طريف وإعادة زراعة الحزام بأشجار الغاف ونباتات البيئة المحلية الأخرى التي أثبتت نجاحها في عدة أماكن حيث أنها لا تستهلك المياه ويستفاد منها في تثبيت حركة الرمال على الطريق، إضافة إلى إزالة أشجار الغويف من محمية بينونة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاستدامة البيئية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

كما تواصل البلدية زراعة نباتات البيئة المحلية وإكثارها لزيادة الرقعة الخضراء والأحزمة النباتية في الأحياء السكنية المواجهة للمناطق المفتوحة والرملية بالمدن، بهدف مكافحة التصحر ووقف زحف الرمال وتلطيف الجو وتوفير الظل وتقليل استهلاك المياه، ونثر بذور نباتات البيئة المحلية في المحميات والغابات والصحاري للمحافظة على أنواع النباتات المحلية.

 

المصدر: وام
الاستدامة
البيئة
أشجار الغويف
مدينة زايد
المظهر الحضاري
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