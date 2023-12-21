الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي.. إنجاز تركيب إنارة تجميلية تعمل بالطاقة الشمسية في ممشى الكاسر

أبوظبي.. إنجاز تركيب إنارة تجميلية تعمل بالطاقة الشمسية في ممشى الكاسر
21 ديسمبر 2023 11:53

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية وبالتنسيق مع القطاع الخاص مشروعها التجريبي الذي استهدف تركيب إنارة تجميلية تعمل بالطاقة الشمسية في ممشى الكاسر على كورنيش أبوظبي.

تأتي هذه الخطوة ضمن التزامات البلدية وسعيها لتطبيق معايير الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة، والاعتماد على البدائل الطبيعية في الإنارة وأعمال تزيين المرافق العامة.

ويعكس المشروع تأكيد البلدية على أهمية تبني تطبيقات مبتكرة جديدة تعزز من مبادئ الاستدامة في مكونات البنية التحتية لمدينة أبوظبي، وتعمل على التحسين من المظهر العام بما يكرس جهود مدينة أبوظبي كواحدة من العواصم الأكثر جاذبية وجودة للحياة في العالم.

أخبار ذات صلة
«الدار العقارية» تنتج 34 ميجاوات من الطاقة الشمسية في الإمارات
"الدار العقارية" تتعاون مع "يلو دوور إنرجي" لإنتاج 34 ميجاوات من الطاقة الشمسية

واعتمدت البلدية في تركيب هذه الإضاءات التجميلية التي تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كامل على تصاميم مستوحاة من الزهور الاصطناعية والنباتات التي تشكل لوحات جمالية وبديعة المناظر، مشيرة إلى أنه ستتم مراقبة وتقييم أدائها للتحقق من مدى نجاح هذه التجربة وفعاليتها وأثرها البيئي والاقتصادي والاجتماعي، ومساهمتها في ترشيد الطاقة وتحقيق قيم الاستدامة، والذي سيؤدي إلى تعميم هذه التجربة وتطبيقها في العديد من المناطق والميادين والشوارع والمرافق العامة، والحدائق والمنتزهات الترفيهية، وغيرها من المعالم التي تحقق التميز المطلوب للمدينة.

وأضافت البلدية أن الرؤية المستقبلية لتطبيق المشروع  التجريبي تحرص على تنويع التشكيلات الهندسية التجميلية المضاءة بالطاقة الشمسية بالشكل الذي يوفر تنوعاً جمالياً وتناسقاً إبداعياً يعزز من رونق المدينة، ومشاهدها، ولوحاتها الجمالية التي تسر الناظرين، وتساهم في إسعاد أفراد المجتمع، والارتقاء بجودة حياتهم.

 

 

 

المصدر: وام
الطاقة الشمسية
كورنيش أبوظبي
كاسر الأمواج
الإنارة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
«العميد» يقسو على «الملك» في دوري السلة
الرياضة
«العميد» يقسو على «الملك» في دوري السلة
اليوم 13:00
إمبيد.. «النقاط الأعلى»
الرياضة
إمبيد.. «النقاط الأعلى»
اليوم 12:55
مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص في الإمارات
اليوم 12:55
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس إندونيسيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©