أبوظبي.. إنجاز تركيب إنارة تجميلية تعمل بالطاقة الشمسية في ممشى الكاسر

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية وبالتنسيق مع القطاع الخاص مشروعها التجريبي الذي استهدف تركيب إنارة تجميلية تعمل بالطاقة الشمسية في ممشى الكاسر على كورنيش أبوظبي.

تأتي هذه الخطوة ضمن التزامات البلدية وسعيها لتطبيق معايير الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة، والاعتماد على البدائل الطبيعية في الإنارة وأعمال تزيين المرافق العامة.

ويعكس المشروع تأكيد البلدية على أهمية تبني تطبيقات مبتكرة جديدة تعزز من مبادئ الاستدامة في مكونات البنية التحتية لمدينة أبوظبي، وتعمل على التحسين من المظهر العام بما يكرس جهود مدينة أبوظبي كواحدة من العواصم الأكثر جاذبية وجودة للحياة في العالم.

واعتمدت البلدية في تركيب هذه الإضاءات التجميلية التي تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كامل على تصاميم مستوحاة من الزهور الاصطناعية والنباتات التي تشكل لوحات جمالية وبديعة المناظر، مشيرة إلى أنه ستتم مراقبة وتقييم أدائها للتحقق من مدى نجاح هذه التجربة وفعاليتها وأثرها البيئي والاقتصادي والاجتماعي، ومساهمتها في ترشيد الطاقة وتحقيق قيم الاستدامة، والذي سيؤدي إلى تعميم هذه التجربة وتطبيقها في العديد من المناطق والميادين والشوارع والمرافق العامة، والحدائق والمنتزهات الترفيهية، وغيرها من المعالم التي تحقق التميز المطلوب للمدينة.

وأضافت البلدية أن الرؤية المستقبلية لتطبيق المشروع التجريبي تحرص على تنويع التشكيلات الهندسية التجميلية المضاءة بالطاقة الشمسية بالشكل الذي يوفر تنوعاً جمالياً وتناسقاً إبداعياً يعزز من رونق المدينة، ومشاهدها، ولوحاتها الجمالية التي تسر الناظرين، وتساهم في إسعاد أفراد المجتمع، والارتقاء بجودة حياتهم.