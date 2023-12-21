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علوم الدار

تنويه مهم من شرطة أبوظبي

شعار شرطة أبوظبي
21 ديسمبر 2023 11:42

تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء، مساء اليوم، تمريناً في مدينة زايد الرياضية "أبوظبي" بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

وتدعو شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي في منصة "إكس".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مدينة زايد الرياضية
شرطة أبوظبي
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