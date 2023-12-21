تنويه مهم من شرطة أبوظبي

تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء، مساء اليوم، تمريناً في مدينة زايد الرياضية "أبوظبي" بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

وتدعو شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي في منصة "إكس".