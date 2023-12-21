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جمارك دبي تكشف أساليب غير مسبوقة لتهريب الممنوعات

جمارك دبي تكشف أساليب تهريب غير مسبوقة للممنوعات
21 ديسمبر 2023 15:30

كشفت "جمارك دبي" أساليب غير مسبوقة لتهريب الممنوعات، حيث تم ضبط مادة الكريستال المخدرة بوزن 50 كيلوجراما و676 جراما في طرود الشحن الجوي بواقع 382 طرداً، خلال عامي 2022-2023، تم إخفاؤها بأساليب احترافية في الأدوات الصحية، بالإضافة إلى عجلات التمارين الحديدية وأجهزة تحضير القهوة وتحف الزينة.

كما نجح مفتشو "جمارك دبي" أيضاً في منع تهريب 251 كيلو جراما من عشبة الماريجوانا المخدرة موزعة على 3477 طرداً، تم إخفاؤها في أسطوانات الأوكسجين الخاصة بالغطس ومكبرات الصوت.وقال سلطان سيف السويدي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في "جمارك دبي"، إن ضباط الإدارة ضبطوا خلال العامين الماضيين حيلا جديدة لتهريب المواد المخدرة، تم كشفها بالاعتماد على خبراتهم الواسعة ومواهبهم التي يتم صقلها باستمرار من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في علم كشف تهريب الممنوعات، إلى جانب الأجهزة المساندة الداعمة التي تعد الأحدث والأكثر تطوراً عالمياً، موضحا أن المفتشين تمكنوا خلال عامي 2022 و2023 من ضبط 1500 ضبطية متنوعة جمركية وأمنية في مراكز الشحن الجوي التي تشهد نشاطاً مكثفاً في حركة البضائع.

وأضاف: "تحرص جمارك دبي وضمن دورها الأساسي في حماية المجتمع والاقتصاد على كشف محاولات المهربين للممنوعات بكافة أشكالها وأنواعها والبضائع المقلدة والمقيدة"، مشيداً بمهارة موظفي "الجمارك" الإدارة وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ تجاه الوطن، وحرصهم على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، وحماية المجتمع من مخاطر وأضرار المخدرات، إضافة إلى جهودهم في تسهيل العمليات التجارية والبضائع عبر الشحن الجوي".

المصدر: وام
الشحن الجوي
مكافحة التهريب
جمارك دبي
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