الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

أبوظبي
21 ديسمبر 2023 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على السواحل والجزر يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20  كم/س تصل إلى 30 كم/س. 
الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 21:22 والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:45.في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04 والمد الثاني عند الساعة 05:41 والجزر الأول عند الساعة 12:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:09.

 

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
طقس الإمارات  صحو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق نشب جراء قصف على منطقة كييف
الأخبار العالمية
قتلى في روسيا وأوكرانيا جراء قصف متبادل
اليوم 18:53
تنويه بإغلاق جزئي لطريق
علوم الدار
تنويه بإغلاق جزئي لطريق
اليوم 18:37
مقاتلات أميركية تشارك في مناورات في آسيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلّق على مناورات عسكرية تجريها أميركا واليابان وأستراليا
اليوم 18:20
شرطة دبي تحصد جائزة «الأفضل» في «ألعاب السيدات»
الرياضة
شرطة دبي تحصد جائزة «الأفضل» في «ألعاب السيدات»
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©