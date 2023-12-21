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علوم الدار

دفعة رابعة من متطوعي المجال الطبي تغادر إلى غزة

دفعة رابعة من متطوعي المجال الطبي تغادر إلى غزة
21 ديسمبر 2023 21:37

أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" عن مغادرة 7 من المتطوعين الطبيين إلى قطاع غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني الإماراتي ليصل العدد إلى 35 متطوعا منهم 9 من العنصر النسائي.
ويختص هؤلاء الأطباء في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة.
وقام المستشفى الميداني الإماراتي، منذ إنشائه حتى الآن، بإجراء أكثر من 100 عملية جراحية كبرى ودقيقة. وتعامل خلال الأسبوعين الماضيين مع أكثر من 443 حالة استدعت تدخلا طبيا من قبل فريق المستشفى للتعامل معها وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بدءا من الإسعافات الأولية مرورا بإجراء الجراحات الضرورية لإنقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية وانتهاء بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات فضلا عن الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية الأخرى.
يضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء الجراحات المختلفة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة كخدمات الأشعة المقطعية والأشعة السينية، والصيدلة ومختبر مزوّد بأحدث الأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل والفحوصات بأنواعها المختلفة، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

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المصدر: وام
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المستشفى الإماراتي الميداني
المستشفى الميداني الاماراتي
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