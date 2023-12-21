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تتويج الفائزين في اليوم السادس من «مزاينة مدينة زايد» بـ«مهرجان الظفرة»

خلال تتويج الفائزين (من المصدر)
22 ديسمبر 2023 01:26

الظفرة (الاتحاد)
شهد اليوم السادس من مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، منافسات بين ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن 14 شوطاً في مسابقات مزاينة الإبل لسن الايذاع المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح.
وتم تتويج الفائزين في أشواط المزاينة بحضور العقيد سعيد أحمد عبيد المنصوري مدير مركز شرطة مدينة زايد، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهرت النتائج في شوط ايذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات فوز «بنت الريح» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني «طوع» وفي المركز الثالث «هقاوي» وفي المركز الرابع «مواري» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، بينما ذهب المركز الخامس إلى «ضجه» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، فيما أظهرت النتائج في شوط أصحاب السمو الشيوخ (مفرودة – حقة) - مجاهيم تقدم كل من «مسكته ومشهوره ومرعبه ومهيوبه ومزعلة» للمراكز الخمسة الأولى على التوالي لمالكها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.
وحصدت المركز الأول في شوط ايذاع أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح «خزامه» لمالكها مدعث مهدي عبدالله المسعري الدوسري، وفي شوط ايذاع شرايا لأبناء القبائل للشركاء - محليات ذهب المركز الأول إلى «الهنوف» لمالكها محمد ثلاب حمد الهاجري، وكان المركز الأول في شوط ايذاع المهجنات الأصايل من نصيب «نجود» لمالكها ساري معيوف محمد ساري المنصوري، وحلت في المركز الأول في شوط ايذاع تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «مدرهم» لمالكها ثعيلب طهميمه نوره العامري.

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وفي شوط ايذاع تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات فوز «الذاير» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط ايذاع تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم «الحرصة» لمالكها محمد خلفان مفلح المزروعي، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط ايذاع تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات «مياسة» لمالكها سالم سيف حمد سعيد المنصوري، وذهب المركز الأول في شوط ايذاع شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم إلى «وحيدة» لمالكها ساري بلوش براك المزروعي.
ونالت المركز الأول في شوط ايذاع شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات «بنت صوغان» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، وفي شوط ايذاع شرايا لأبناء القبائل 2- مجاهيم ذهب المركز الأول إلى «رئاسة» لمالكها ساري بلوش براك المزروعي، وكان المركز الأول في شوط ايذاع شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات من نصيب «منيحيف» لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، وحلت في المركز الأول في شوط ايذاع شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم «رياسه» لمالكها ساري بلوش براك المزروعي.
ودخلت صباح أمس الإبل الأصيلة المشاركة في أشواط الحول من المحليات والمجاهيم والمفاريد المهجنات الأصايل والمفاريد الوضح، إذ سيتم إعلان نتائجها مساء اليوم، وذلك بعد عرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه والتسنين، ومن ثم لجان التحكيم.

مهرجان الظفرة
الإمارات
مزاينة الإبل
مزاينة الظفرة
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