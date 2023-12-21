الجمعة 22 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ملتقى المتعاملين الخامس» يناقش مستقبل الخدمات الشرطية في دبي

عبدالقدوس العبيدلي خلال التكريم (من المصدر)
22 ديسمبر 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الحل السلمي سبيل إنهاء معاناة الشعب السوري
اليوم.. اختتام فعاليات «مهرجان ومزاد الوثبة للتمور»

انطلقت بفندق أتلانتس، فعاليات مُلتقى متعاملي شرطة دبي الخامس لمناقشة مستقبل الخدمات الشرطية نحو استخدام التقنيات الناشئة في الخدمات الحكومية، بمشاركة 231 متعاملاً.
افتتح الملتقى اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور صالح مراد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، واللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء الدكتور عادل محمد السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط.
وكرم العبيدلي المتحدثين في الجلسة والشركاء الاستراتيجيين، كما كرم الشركاء الخارجيين من الشركات الداعمة الراعية والداعمة والموردين، كذلك تم تكريم مركز الشرطة الذكي - النخلة لتحقيقه المركز الأول في نتائج دراسات رأي المتعاملين، ومركز الشرطة الذكي في منطقة لامير لحصوله على أعلى نتائج في مسوحات المتسوق السري، إلى جانب الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي لتميزهما في خدمات المتعاملين.
وشهد الملتقى تنظيم 6 جلسات حوارية ناقشت العديد من المواضيع والمحاور للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه المتعاملين.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الخدمات الشرطية
عبدالقدوس العبيدلي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطعم خيري في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة في غزة «كل يوم»
22 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
العراق يجدد الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية
22 ديسمبر 2023
فيكتور أوربان
الأخبار العالمية
المجر: لا اتفاق مع تركيا بشأن انضمام السويد إلى «الناتو»
22 ديسمبر 2023
القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر
الأخبار العالمية
القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر
22 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©