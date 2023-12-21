«ملتقى المتعاملين الخامس» يناقش مستقبل الخدمات الشرطية في دبي

دبي (الاتحاد)

انطلقت بفندق أتلانتس، فعاليات مُلتقى متعاملي شرطة دبي الخامس لمناقشة مستقبل الخدمات الشرطية نحو استخدام التقنيات الناشئة في الخدمات الحكومية، بمشاركة 231 متعاملاً.

افتتح الملتقى اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور صالح مراد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، واللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء الدكتور عادل محمد السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

وكرم العبيدلي المتحدثين في الجلسة والشركاء الاستراتيجيين، كما كرم الشركاء الخارجيين من الشركات الداعمة الراعية والداعمة والموردين، كذلك تم تكريم مركز الشرطة الذكي - النخلة لتحقيقه المركز الأول في نتائج دراسات رأي المتعاملين، ومركز الشرطة الذكي في منطقة لامير لحصوله على أعلى نتائج في مسوحات المتسوق السري، إلى جانب الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي لتميزهما في خدمات المتعاملين.

وشهد الملتقى تنظيم 6 جلسات حوارية ناقشت العديد من المواضيع والمحاور للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه المتعاملين.