معرض للتدريب الافتراضي في «شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «شرطة أبوظبي»، معرض مركز التدريب الافتراضي التابع لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك في مديرية شرطة العين.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير قدرات منتسبيها التدريبية، ورفع كفاءتهم في مختلف المجالات باستخدام الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة.

وقال العميد حمد خلفان الشين نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات بمديرية شرطة العين: إن للمعرض دوراً بارزاً في التعريف بأهمية دور مركز التدريب الافتراضي في رفع كفاءة تدريب المنتسبين من خلال استخدام أحدث التقنيات. وأوضح العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، أن المعرض ركز على التعريف بالسيناريوهات الافتراضية، والتي يمكن تسخيرها في مواجهة الأزمات بأقل التكاليف.

وجرى عرض 8 سيناريوهات افتراضية أمنية وشرطية.