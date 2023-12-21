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علوم الدار

جامعة الإمارات تنظم ورشة حول استدامة التغذية وأمراض الأيض والقلب

جانب من الورشة (من المصدر)
22 ديسمبر 2023 01:25

العين (الاتحاد)

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نظم قسم التغذية والصحة بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ورشة عمل دولية استمرت خمسة أيام بعنوان «استدامة التغذية المطبقة على أمراض الأيض والقلب».
جاءت المبادرة التعاونية لتجمع خبراء وطلبة من كلية الطب والعلوم الصحية، إلى جانب مشاركين من مؤسستين بحثيتين دوليتين مرموقتين: مؤسسة الابتكار في الأيض والتغذية (IHU-ICAN) في فرنسا وشبكة أبحاث الصحة الأيضية والسكري والبدانة (CMDO) في كيبيك. تهدف الورشة إلى عرض أحدث الأبحاث في مجال الصحة الأيضية واستكشاف النهج المبتكرة لتطوير وتعزيز النظم الغذائية المستدامة. وتعد هذه الورشة جزءاً من جهود الكلية لتعزيز مفاهيم التغذية المستدامة وتأثيرها على الصحة العامة، وخاصةً أمراض الأيض والقلب. وتفاعل المشاركون مع خبراء متخصصين في التغذية وإنتاج الغذاء وأمراض الأيض والقلب، حيث سهلت الجلسات استكشاف النهج المبتكرة لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة مصممة خصيصاً للأفراد الذين يعانون من حالات أيضية.
وقالت الدكتورة كارين بلاتات، أستاذ مشارك بكلية الطب والعلوم الصحية: « توفر هذه الورشة فرصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والطلبة من أنحاء العالم المختلفة»، وأضافت: «نحن نتطلع إلى النتائج الإيجابية لهذا الجهد التعاوني».

جامعة الإمارات
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كلية الطب والعلوم الصحية
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