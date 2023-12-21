تعزيز التعاون بين «الأوقاف» و«الشؤون الإسلامية» في دبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الهيئة في أبوظبي، أحمد درويش القامة المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والوفد المرافق له، بحضور مدير عام الهيئة. و ناقش الجانبان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الشؤون الإسلامية وشؤون الحج والخدمات المقدمة للحجاج وأصحاب الحملات، بالإضافة إلى أهمية اختيار مواضيع لخطب الجمعة، وآليات ووسائل الارتقاء بالخدمات، إضافة إلى استعدادات الهيئة لاستضافة برنامج العلماء «ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة» خلال شهر رمضان المبارك القادم.