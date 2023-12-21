«الاتحاد للماء والكهرباء» تبدأ تفعيل منظومة العمل الجديدة

دبي (الاتحاد)

أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، ضرورة تبني خيار التعاون الاستراتيجي، وتضافر جهود جميع أعضاء فريق العمل بمختلف مستوياتهم الوظيفية وأدوارهم المهنية، من أجل تحقيق جملة من الأهداف في ضوء القيم الاستراتيجية الجديدة، مؤكداً أن ذلك يأتي في مقدمة الشركة لتلبي توقعات الجمهور وتطلعات القيادة في خدمة مجتمع الإمارات وتعزيز رفاهيته، فضلاً عن تحقيق التوسع المأمول والنمو المستقبلي المستدام، وترسيخ مكانة الشركة كمؤسسة جديرة بثقة المجتمع والقيادة.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها «شركة الاتحاد للماء والكهرباء» تضمنت العديد من جلسات بناء الفرق، والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تعزيز مهارات التواصل وترسيخ روح العمل الجماعي، باعتبارها أهم الممكنات التي تعول عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الورشة قبيل التطبيق الفعلي لأنظمة وآليات العمل المحدثة مع بداية العام الجديد 2024، والتي سيتم بموجبها تفعيل منظومة القطاع شبه الحكومي، بكل ما يرتبط بها من عمليات تحول شملت جميع الأنظمة الفنية والإدارية والمالية على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة للشركة، ورؤيتها المستقبلية القائمة على الابتكار، والاستدامة، والكفاءة الاقتصادية، والتحسين المستمر.