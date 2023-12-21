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متحف المستقبل يجدد شراكته الاستراتيجية مع «بلدية دبي»

داوود الهاجري وخلفان جمعة بلهول والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
22 ديسمبر 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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أعلن متحف المستقبل عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع بلدية دبي بهدف مواصلة مسيرة تصميم مستقبل دبي، وتعزيز ريادتها العالمية، والبناء على مخرجات شراكتهما الناجحة التي انطلقت في سبتمبر 2022 لاستشراف فرص المستقبل وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية. ويركز التعاون المشترك بين متحف المستقبل وبلدية دبي على تصميم وصناعة مستقبل العديد من المجالات مثل المدن الذكية والتخطيط الحضري والبناء المستدام والتقنيات الزراعية والأمن الغذائي.
ويتجلى أحد أبرز أوجه التعاون بين الجهتين في معرض «المستقبل اليوم»، الذي يستضيفه متحف المستقبل بالتعاون مع بلدية دبي، ويهدف إلى استشراف ملامح تكنولوجيا المستقبل ومساهمتها في تطوير حلول محتملة للتحديات المجتمعية والبيئية على المستوى العالمي، ويقدم نماذج أولية وحلول الجيل المقبل من التكنولوجيا لمواجهة التحديات المتعلقة في مجالات الزراعة وإدارة النفايات والبيئة والأمن الغذائي وتخطيط المدن.
وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن متحف المستقبل شريك لكل من يؤمن بالمستقبل ويعمل على استشرافه وتخليه وصناعته، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع بلدية دبي والتي أسهمت خلال فترة قصيرة بتحقيق إنجازات مميزة في مجال تطوير الرؤى المستقبلية حول تصميم مجتمعات ومدن المستقبل وسبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المبتكرة لصالج الإنسان أولاً وأخيراً.
الجدير بالذكر، أن متحف المستقبل تعاون مع بلدية دبي في عدد من الفعاليات الرامية لتحفيز الإبداع والمساهمة في تطوير حلول جديدة لبناء مستقبل مشرق، بما في ذلك توزيع 2071 شتلة من شجرة الغاف على زوار المتحف خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 52، في دلالة رمزية على مئوية الإمارات في عام 2071، وذلك ضمن الجهود المستمرة لبناء غد أكثر استدامة، وتماشياً مع أهداف البلدية في زيادة الغطاء النباتي في دولة الإمارات. واكتسبت هذه المبادرة أهمية كبيرة لتزامنها مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي.

متحف المستقبل
بلدية دبي
دبي
الإمارات
داوود الهاجري
خلفان جمعة بلهول
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