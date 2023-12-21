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علوم الدار

برنامج ماجستير مدمج في إدارة الأعمال بـ«أميركية الشارقة»

بدور القاسمي وعبد العزيز الغرير خلال افتتاح المركز (من المصدر)
22 ديسمبر 2023 01:25

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت الجامعة الأميركية في الشارقة بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير برنامجاً مدمجاً في ماجستير إدارة الأعمال يتيح للطلبة من جميع أنحاء العالم الدمج بين الدراسة الوجاهية وعبر الإنترنت، مما يعكس التزام الجامعة بالتعليم المبتكر وتعزيز التنوع والشمول. وقد بدأت الجامعة رسمياً بقبول طلبات الالتحاق بالبرنامج المدمج بدءًا من فصل ربيع 2024.
يأتي هذا البرنامج نتيجة تعاون وثيق بين الجامعة الأميركية في الشارقة وائتلاف جامعات الإمارات العربية المتحدة للتعلم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية، والذي أسسته مؤسسة عبد الله الغرير في عام 2021 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات وتسع جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعى هذا الائتلاف إلى تعزيز أنظمة التعلم الإلكتروني الجامعية، وتطوير مساقات دراسية مدمجة عالية الجودة، وبناء القدرات، ضمن الائتلاف لتوفير فرص تعلم عبر الإنترنت مدعومة تضع الطلبة ضمن أهم أولوياتها.
وافتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، وعبد العزيز الغرير مؤخراً «مركز عبد الله الغرير للتعليم والتعلم الرقمي» لتسليط الضوء على الالتزام بتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم واستجابةً للاحتياجات سريعة التطور لأسواق العمل الإقليمية والعالمية.
ونوه الغرير خلال الافتتاح إلى أهمية التعاون بين مؤسسة عبد الله الغرير والجامعات، باعتباره حجر الأساس لتحقيق رؤية التعليم المرن والمبتكر. وشدد على أن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية أمر مهم لدفع التحولات الإيجابية في قطاع التعليم.
يقدم برنامج الماجستير عبر كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة محتوى رقمياً مخصصاً يلبي احتياجات الطلبة وأنماط التعلم المختلفة ويدعم توجه التعلم الذاتي المرن ويراعي الظروف المهنية والشخصية بأسلوب يستفيد منه الطلبة في مختلف المناطق حول العالم.
تقدم الجامعة جزءًا من مساقاتها ضمن برنامج الماجستير المدمج عبر الإنترنت بدعم من طاقم عمل «مركز الابتكار في التدريس والتعلم في الجامعة الأميركية في الشارقة»، والمتخصص في تصميم المنصات التعليمية بالتعاون مع فريق «تكنولوجيا التعليم والدعم في الجامعة الأميركية في الشارقة»، بحيث يساعد أعضاء الهيئة التدريسية على إعداد المواد اللازمة لتقديمها عبر الإنترنت.

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