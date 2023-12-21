تدريب مهني لـ 34 من أبناء «الشارقة للتمكين»

الشارقة (الاتحاد)

كرمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وتعاونية الشارقة 34 من أبناء المؤسسة المتدربين في أفرع التعاونية ضمن برنامج التدريب والتطوير الذي تنفذه المؤسسة بهدف تأهيل وتدريب الأيتام من طلبة خريجي الجامعات مهنياً.

ووجهت نوال الحامدي مدير إدارة الرخاء الاجتماعي في المؤسسة الشكر لتعاونية الشارقة لإتاحة الفرصة لتدريب 26 شخصاً والحصول على التدريب المهني في أفرع إمارة الشارقة و8 أبناء في أفرع المنطقة الشرقية خلال العام الحالي.

من جانبه، قال هلال أحمد المحرم مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية أن التعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مستمر منذ 3 سنوات في مجال التطوير والتدريب.