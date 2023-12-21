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تفاهم بين «محمد بن راشد للمعرفة» و«إسطنبول لتعليم اللغات»

تفاهم بين «محمد بن راشد للمعرفة» و«إسطنبول لتعليم اللغات»
22 ديسمبر 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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وقعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مذكرة تفاهم مع «أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات» في إطار توحيد جهود خدمة اللغة العربية وتوسيع نطاق تعلمها واستخدامها. 
ووقع مذكرة التفاهم افتراضياً عبر الإنترنت كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ والدكتور محمد أغير أقجة، مدير عام «أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتعاون في إدارة الموارد المعرفية، فضلاً عن إطلاق المبادرات وتنظيم المنتديات البحثية والمعرفية التي من شأنها خلق ثقافة مؤسسية تدعم تبادل ومشاركة المعرفة.   وتلعب مبادرة «بالعربي»، التي أطلقتها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في العام 2013 بهدف تشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم عبر الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي، دوراً مهماً في دعم اللغة العربية والحفاظ عليها وتعزيز استخدامها.

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
الإمارات
تركيا
إسطنبول
اللغة العربية
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