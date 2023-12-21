الجمعة 22 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «جامعة أبوظبي» و«كريد آند بير» لتعزيز الابتكار والبحث

تفاهم بين «جامعة أبوظبي» و«كريد آند بير» لتعزيز الابتكار والبحث
22 ديسمبر 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الحل السلمي سبيل إنهاء معاناة الشعب السوري
اليوم.. اختتام فعاليات «مهرجان ومزاد الوثبة للتمور»

وقعت جامعة أبوظبي، في إطار التزامها بتعزيز الابتكار والبحث، مذكرة تفاهم مع شبكة «كريد آند بير»، شركة تكنولوجيا البيانات المتخصصة في توفير حلول برمجية آمنة ومتطورة للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بهدف إرساء دعائم التعاون الدولي في المجالات البحثية والأكاديمية والتكنولوجيا المالية.
وقع المذكرة البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وفلافيو فيلا، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة «كريد آند بير»، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وستعزز المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين لاستضافة ورش عمل ومؤتمرات مشتركة، لتكون بمثابة منصات لتبادل المعارف وإثراء القطاع الأكاديمي، حيث ستعمل ورش العمل المشاريع الاستشارية وبرامج التدريب الخاصة على صقل المهارات في قطاع التكنولوجيا المالية سريع التطور. في حين سترسخ مشاركة المجلس الاستشاري هذا التعاون لضمان التبادل المستمر للخبرات، ولتجسد الالتزام بالتعاون المستدام والنمو المشترك.
وقال الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي: «يأتي تعاوننا مع شركاء بارزين، مثل «كريد آند بير»، في إطار التزامنا الثابت بالارتقاء بالتعليم والبحث في مجال التكنولوجيا المالية، وسنتمكن، من خلال الروابط المتينة التي تجمع جامعة أبوظبي بالأوساط الأكاديمية ورواد القطاع، من تحقيق هدفنا المتمثل بتزويد طلابنا بتجارب تعليمية متنوعة، وإعدادهم لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تنتظرهم في المستقبل».

جامعة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الابتكار
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطعم خيري في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة في غزة «كل يوم»
22 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
العراق يجدد الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية
22 ديسمبر 2023
فيكتور أوربان
الأخبار العالمية
المجر: لا اتفاق مع تركيا بشأن انضمام السويد إلى «الناتو»
22 ديسمبر 2023
القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر
الأخبار العالمية
القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر
22 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©