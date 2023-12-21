تفاهم بين «جامعة أبوظبي» و«كريد آند بير» لتعزيز الابتكار والبحث

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي، في إطار التزامها بتعزيز الابتكار والبحث، مذكرة تفاهم مع شبكة «كريد آند بير»، شركة تكنولوجيا البيانات المتخصصة في توفير حلول برمجية آمنة ومتطورة للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بهدف إرساء دعائم التعاون الدولي في المجالات البحثية والأكاديمية والتكنولوجيا المالية.

وقع المذكرة البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وفلافيو فيلا، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة «كريد آند بير»، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وستعزز المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين لاستضافة ورش عمل ومؤتمرات مشتركة، لتكون بمثابة منصات لتبادل المعارف وإثراء القطاع الأكاديمي، حيث ستعمل ورش العمل المشاريع الاستشارية وبرامج التدريب الخاصة على صقل المهارات في قطاع التكنولوجيا المالية سريع التطور. في حين سترسخ مشاركة المجلس الاستشاري هذا التعاون لضمان التبادل المستمر للخبرات، ولتجسد الالتزام بالتعاون المستدام والنمو المشترك.

وقال الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي: «يأتي تعاوننا مع شركاء بارزين، مثل «كريد آند بير»، في إطار التزامنا الثابت بالارتقاء بالتعليم والبحث في مجال التكنولوجيا المالية، وسنتمكن، من خلال الروابط المتينة التي تجمع جامعة أبوظبي بالأوساط الأكاديمية ورواد القطاع، من تحقيق هدفنا المتمثل بتزويد طلابنا بتجارب تعليمية متنوعة، وإعدادهم لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تنتظرهم في المستقبل».