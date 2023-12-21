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ندوة لـ«جهاز أبوظبي للمحاسبة» تناقش مسؤولية المجتمع في حماية المال العام

ندوة لـ«جهاز أبوظبي للمحاسبة» تناقش مسؤولية المجتمع في حماية المال العام
22 ديسمبر 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم جهاز أبوظبي للمحاسبة وبالتعاون مع مجالس أبوظبي مؤخراً ندوة توعوية بعنوان «المال العام أساس النمو ومسؤولية فردية ووطنية»، في مجلس البطين، وذلك في إطار التزامه بتعزيز الوعي المجتمعي في حماية الأموال والموارد العامة.  سلطت الندوة الضوء على أهمية حماية المال العام والتي تسهم في البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة لدولة الإمارات. وناقش المشاركون دور الجهاز في تحقيق الشفافية والنزاهة وكيفية تأثيرها على تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع. 
وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن حماية الموارد العامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتستند إلى حس المواطنة والانتماء. ولفتت الندوة إلى المبادرات التي ينفذها الجهاز من أجل المحافظة على المال العام، ومن أبرزها «منصة واجب» التي تتيح للأفراد إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفات تمس المال العام، كما تكفل المنصة الحماية والخصوصية للشهود والمبلغين بالتعاون مع الجهات المختصة.

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الإمارات
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