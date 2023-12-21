تعاون بين «تريندز» والهيئة العامة للاستعلامات المصرية في البحوث والمعرفة

أبوظبي (الاتحاد)

سعياً لتوسيع قاعدة شركائه الاستراتيجيين إقليمياً ودولياً، أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون وشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، بهدف تعزيز التعاون في المجالات البحثية والمعرفية، ودعم التبادل العلمي والإنتاج البحثي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة عن «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وعن «الاستعلامات المصرية»، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات من الجانبين.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك وتوحيد الجهود العلمية عبر تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، والاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات وأوراق السياسات والدراسات التي ينتجها الطرفان، فضلاً عن القيام بالمشروعات البحثية المشتركة، وتوفير الدعم لإنجاح البرامج والمبادرات المعرفية الهادفة للنهوض بمجتمع البحث العلمي.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: إن مذكرة التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تأتي من مُنطلق حرص «تريندز» على تعزيز التعاون في المجال العلمي والبحثي، انطلاقاً من أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات البحثية والفكرية، وإيماناً بالدور الفاعل والمساهمات القيمة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات، مضيفاً أن هذه الشراكة تُسهم في بناء نسق فكري استراتيجي شامل ومتكامل لمواجهة التحديات الإقليمية، ووضع الحلول المنهجية للتغلب عليها.

وأشار العلي إلى أن المذكرة تركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الدراسات النوعية والبحوث الاستراتيجية، التي تعتمد على البحث الموضوعي المستقل والتحليل الدقيق، كما تعمل على تعزيز التعاون المُشترك في مجال إجراء البحوث المشتركة وتبادل الخُبراء والباحثين، إلى جانب إقامة الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية العلمية والبحثية المشتركة.

وثمن الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» الجهود المتواصلة للهيئة العامة للاستعلامات المصرية في دعم مجتمع البحث العلمي بالدراسات السياسية والإعلامية والاجتماعية، إلى جانب الإصدارات الدورية والتقارير والأوراق البحثية حول القضايا الإقليمية والدولية، حيث تولي الهيئة اهتماماً خاصاً بإعداد الدراسات والتقارير بهدف الاطلاع على التوجهات كافة، وكذلك الأفكار والرؤى المطروحة حيال القضايا المختلفة، ومدى مساهمتها في صياغة التوجهات والمواقف السياسية.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات والهيئات ومراكز الفكر والبحوث في دعم صناع القرار ببحوث دقيقة وتحليلات موضوعية وازنة لمختلف القضايا الإقليمية والدولية، مبيناً أنه من هنا جاءت أهمية توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي أصبح علامة فارقة ونموذجاً فريداً لمراكز الفكر النشطة والهادفة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وذكر رشوان، أن «تريندز» منذ عام 2019 حقق العديد من الإنجازات العلمية والبحثية النوعية، وصار يحتل مكانة مرموقة بين أهم مراكز الفكر العالمية، لما تتمتع به مخرجاته البحثية من دقة ورصانة وموضوعية واحترافية، إلى جانب تنوع وثراء برامجه البحثية ومواكبته الآنية لمجريات الأحداث المتسارعة في المنطقة والعالم.