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«دبي للصحافة» ينظم ورشة عمل لصناع المحتوى الصوتي

ميثاء بوحميد
22 ديسمبر 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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نظم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع شركة دولبي العالمية، ورشة عمل بعنوان «مستقبل تكنولوجيا الصوت.. تجربة دولبي أتموس»، بهدف رفع قدرات صناع البودكاست لتطوير سرد القصص للمستمعين من خلال تقنية الصوت دولبي أتموس، وذلك بحضور صُنّاع المحتوى الصوتي من أصحاب البودكاست.
وتأتي الورشة التي شارك فيها كل من ربيع حمزة، مدير إدارة المحتوى في دولبي الشرق الأوسط وأفريقيا، وادوين ويلسون مهندس الصوت في دولبي، في سياق جهود نادي دبي للصحافة المستمرة، لتعزيز نمو صناعة البودكاست في المنطقة، وتوسيع دائرة الاستفادة منه باستضافة أهم الجلسات المعرفية والورش التدريبية المتخصصة.
وقالت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «أن أثر ورش العمل في استعراض خبرات متميزة، أسهم في إلقاء الضوء على موضوعات مهمة في مجال صناعة المحتوى الصوتي وإبراز مقومات نجاح البودكاست وكيفية تمكينه من الاستمرارية والانتشار، مشيرة إلى حرص النادي على فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات لمشاركة تجاربها، وتمكين المواهب لتحقيق مزيد من التميز في عالم التدوين الصوتي».
وأوضحت بوحميد، أن جهود نادي دبي للصحافة المستمرة في هذا المجال، من خلال الجلسات المعرفية وورش العمل التدريبية التي ينظمها على مدار العام، تهدف لإعطاء دفعة قوية لصناعة المحتوى الصوتي من المنطقة العربية، والعمل على تمكين فرص الوصول بالبودكاستر العرب إلى أعلى مستويات التميز. 
وأكدت، أن مكانة دبي الريادية كمركز إعلامي محوري، يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة نمو الصناعة الإعلامية الجديدة.

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