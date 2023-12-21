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صقر غباش: الإعلام الوطني ركيزة التنمية

صقر غباش والحضور خلال الورشة (من المصدر)
22 ديسمبر 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية الإعلام كشريك استراتيجي للحياة البرلمانية، ودوره في دعم العمل البرلماني على مدى الفصول التشريعية للمجلس، وتعزيز العلاقة بين المجلس الوطني الاتحادي ومختلف فئات المجتمع في جميع جوانب العمل البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي، منوهاً إلى أهمية التواصل بصورته العامة في العمل البرلماني، والتواصل عبر مختلف أشكال وسائل الاتصال لتعزيز العلاقة بين المجلس والجمهور، لزيادة تفاعله وإشراكه في عملية صنع القرار.
جاء ذلك خلال حضور معاليه، أمس، جانباً من الورشة الإثرائية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس حول «مهارات التعامل مع وسائل الإعلام» ضمن مبادرة «إثراء» لتعزيز المعارف والقدرات البرلمانية لأعضاء المجلس، والتي استمرت ثلاثة أيام في مقر الأمانة العامة في دبي.
وأشاد معالي صقر غباش بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام الوطني، فهو ركيزة من ركائز عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات، وذلك انطلاقاً من إدراكه لواجبه ومسؤولياته تجاه الوطن، فالإعلام المسؤول تأثيره متنامٍ في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على مصالح الدول والشعوب. لافتاً إلى أن الإعلام الإماراتي بكل قنواته يقوم بدوره بكل احترافية وأمانة وله دوره الواضح وأثره في حماية المجتمع وصون مقدراته وتأكيد ثوابته.
وتناولت الورشة التي قدمها الكاتب والإعلامي الدكتور سليمان الهتلان، ومجموعة من المختصين والخبراء في المجال الإعلامي، الدور الهام للتواصل والظهور الإعلامي للأعضاء، والتفاعل مع الجمهور والمؤسسات الإعلامية، وكيفية صياغة الرسائل الأساسية والإعلامية وإيصالها إلى الجمهور، والأزمات الإعلامية وكيفية إدارتها ومعالجتها، والمقابلات التلفزيونية، والتفاعل المجتمعي في قنوات التواصل الرقمي.
وتهدف مبادرة إثراء التي أطلقها معالي صقر غباش خلال الفصل التشريعي الثامن عشر، إلى تعزيز المعارف البرلمانية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال ممارسة أدوارهم التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ونقل أفضل الممارسات والخبرات البرلمانية في مختلف المجالات.

صقر غباش
الإمارات
الإعلام الإماراتي
المجلس الوطني الاتحادي
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