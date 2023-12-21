تعاون بين جامعة الشارقة و«أكاديمية السادات للعلوم الإدارية»

الشارقة (وام)

وقعت جامعة الشارقة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم، تعزيزاً لأواصر التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك بخدمة المجتمع.

وقع المذكرة من جانب جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن الأكاديمية رئيسها الدكتور محمد حسن عبد العظيم وذلك خلال زيارة وفد الأكاديمية لجامعة الشارقة.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية والأكاديمية المشتركة، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والتبادل الطلابي على مستويات البكالوريوس والدراسات العليا بين كلا الطرفين، كما تهدف المذكرة إلى التعاون في طرح برامج أكاديمية، والعمل على تطوير المناهج والتعليم والتعلم وبرامج التعلم الإلكتروني إلى جانب نشر البحوث والدراسات العلمية المشتركة وتبادل المنشورات والمواد العلمية، والتدريب والتطوير المهني وتبادل البيانات والخبرات وفقاً للاحتياجات والاختصاصات المشتركة.

واستعرض الدكتور حميد مجول النعيمي الدور الفعال والمستوى المتميز الذي حققته جامعة الشارقة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتقدمها في مجالات البحث العلمي والأكاديمي والتي تعد الآن من كبرى الجامعات في الدولة من حيث تنوع البرامج الأكاديمية التي تطرحها في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات أسواق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقدم الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الشكر والتقدير لجامعة الشارقة على حسن الاستقبال، مشيدا بالمكانة العريقة التي تتميز بها الجامعة على المستوى المحلي والعربي.

وأكد السعي إلى مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة مع جامعة الشارقة بصفة خاصة في المجالات الإدارية والبرامج التدريبية والتأهيل المهني في عديد من التخصصات والمجالات.