الجمعة 22 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين جامعة الشارقة و«أكاديمية السادات للعلوم الإدارية»

حميد النعيمي ومحمد عبدالعظيم خلال التوقيع (وام)
22 ديسمبر 2023 01:25

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
تأكيد مصري بريطاني على ضرورة وقف إطلاق نار «مستدام» في غزة
الإمارات: الحل السلمي سبيل إنهاء معاناة الشعب السوري

وقعت جامعة الشارقة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم، تعزيزاً لأواصر التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك بخدمة المجتمع.
وقع المذكرة من جانب جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن الأكاديمية رئيسها الدكتور محمد حسن عبد العظيم وذلك خلال زيارة وفد الأكاديمية لجامعة الشارقة.
ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية والأكاديمية المشتركة، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والتبادل الطلابي على مستويات البكالوريوس والدراسات العليا بين كلا الطرفين، كما تهدف المذكرة إلى التعاون في طرح برامج أكاديمية، والعمل على تطوير المناهج والتعليم والتعلم وبرامج التعلم الإلكتروني إلى جانب نشر البحوث والدراسات العلمية المشتركة وتبادل المنشورات والمواد العلمية، والتدريب والتطوير المهني وتبادل البيانات والخبرات وفقاً للاحتياجات والاختصاصات المشتركة.
واستعرض الدكتور حميد مجول النعيمي الدور الفعال والمستوى المتميز الذي حققته جامعة الشارقة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتقدمها في مجالات البحث العلمي والأكاديمي والتي تعد الآن من كبرى الجامعات في الدولة من حيث تنوع البرامج الأكاديمية التي تطرحها في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات أسواق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.
وقدم الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الشكر والتقدير لجامعة الشارقة على حسن الاستقبال، مشيدا بالمكانة العريقة التي تتميز بها الجامعة على المستوى المحلي والعربي.
وأكد السعي إلى مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة مع جامعة الشارقة بصفة خاصة في المجالات الإدارية والبرامج التدريبية والتأهيل المهني في عديد من التخصصات والمجالات.

جامعة الشارقة
الإمارات
الشارقة
مصر
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطعم خيري في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة في غزة «كل يوم»
22 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
العراق يجدد الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية
22 ديسمبر 2023
فيكتور أوربان
الأخبار العالمية
المجر: لا اتفاق مع تركيا بشأن انضمام السويد إلى «الناتو»
22 ديسمبر 2023
القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر
الأخبار العالمية
القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر
22 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©