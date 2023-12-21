«جامعة خليفة» تحتفي بالإنجازات المتميزة للقادة الشباب لطاقة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن تسلُّم الدفعة الـ 13 من القادة الشباب لطاقة المستقبل للعام 2023 شهادات إتمامهم متطلبات البرنامج الذي استمر لمدة عام، خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة، ليصبحوا بعدها مُجهزين بشكل كامل لإيجاد حلول الطاقة النظيفة المستدامة والتصدي لتغير المناخ.

وضم حفل تخريج القادة الشباب لطاقة المستقبل، الذي يدخل عامه الـ 14 في العام 2024، أعضاء مجلس أمناء جامعة خليفة ورعاة نسخة العام 2023 من البرنامج،إضافة إلى كبار الشخصيات والضيوف. وفي نسخة العام 2023، تم توزيع الشهادات على القادة الشباب لطاقة المستقبل المكونين من مواطني الدولة وطلبة ومتخصصين محليين ومتخصصين دوليين شباب من 11 دولة مختلفة.

وقال الدكتور يوسف الحمادي، نائب الرئيس الأول للخدمات الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة: «يهدف برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل في جامعة خليفة إلى تأهيل المتخصصين الشباب وتمكينهم وتدريبهم للتصدي للقضايا الأساسية في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة، ويُعد تخريج الدفعة 13 من برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل نقطة انطلاق هامة تتمثل في تعزيز الاهتمام بالمجتمع ورسم الأهداف التي تعود بالخبرات المثمرة التي يسعى لها هؤلاء الطلبة والمتخصصون الشباب».