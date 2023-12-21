أبوظبي تُضاء بالطاقة الشمسية

أبوظبي (وام)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروعها التجريبي الذي استهدف تركيب إنارة تجميلية تعمل بالطاقة الشمسية في ممشى الكاسر على كورنيش أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام البلدية وسعيها إلى تطبيق معايير الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة.

ويعكس المشروع تأكيد البلدية على أهمية تبني تطبيقات مبتكرة، حيث تعمل على التحسين من المظهر العام بما يكرس جهود مدينة أبوظبي كواحدة من العواصم الأكثر جاذبية وجودة للحياة في العالم.

واعتمدت البلدية في تركيب هذه الإضاءات التجميلية التي تعمل بالطاقة الشمسية على تصاميم مستوحاة من الزهور والنباتات، على أن تعمَّم هذه التجربة لتطبيقها في الميادين والشوارع والمرافق العامة والحدائق والمتنزهات.