الإمارات تؤكد على دور «لجنة بناء السلام» في تعزيز الأمن والتسامح

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية «لجنة بناء السلام» للدور الذي تلعبه في تعزيز السلام والمصالحة، مشيرةً إلى ضرورة أن توظف اللجنة صلاحياتها من أجل سد الفجوة بين المؤسسات الإقليمية والوطنية ومجلس الأمن.

وأكدت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير ثاني بالبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على أهمية «لجنة بناء السلام» للدور الذي تلعبه في مساعدة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، لتعزيز السلام والمصالحة، مشيرةً إلى أن ذلك يوفر إطاراً للمساعدة في خلق أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة المشاركين في العلاقة بين التنمية الإنسانية والسلام. وقال البيان: «بينما نتطلع إلى مراجعة عام 2025 لهيكل بناء السلام التابع للأمم المتحدة، توفر المناقشات فرصة لدراسة مجالات التحسين - بما في ذلك التعاون بين لجنة بناء السلام ومجلس الأمن». وشدد البيان على أن لجنة بناء السلام تشكل منصةً مهمة لدعم مداولات المجلس، مشيراً إلى أن مشورة لجنة بناء السلام كانت مفيدة في زيادة الوعي بجوانب بناء السلام.

وأردف البيان: «توفر الرؤية الواردة في البرنامج الجديد للسلام توجيهات مفيدة للمساعدة في تعزيز عمل لجنة بناء السلام، ونحن نشجعهم على الاستفادة الجيدة من هذه الأداة، وكذلك أحكام القرار 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن».

وأشار البيان إلى أن صلاحية اللجنة في عقد الاجتماعات تلعب دوراً حاسماً في سد الفجوة بين المؤسسات الإقليمية والوطنية، ومجلس الأمن.

وقال: «يمكن للجنة بناء السلام أن تكون مفيدة في تعزيز الدبلوماسية وإشراك الجهات الفاعلة الرئيسية، سيؤدي هذا إلى تحسين قدرة المجلس على البقاء مطلعاً على السياقات الوطنية والإقليمية، وفي نهاية المطاف توفير المعلومات لعمله بشكل أفضل».

وأكد على ضرورة أن تواصل اللجنة مواءمة عملها مع عمل المجلس، مشيراً إلى المشاركة المتزايدة بين لجنة بناء السلام والمجلس، فضلاً عن الهيئات الحكومية الدولية الأخرى، والتي ينبغي تشجيعها.

وأكد البيان على ضرورة مواصلة تقديم المشورة للمجلس في الوقت المناسب، معبراً عن اعتقاد الإمارات أن هذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز نهج شامل ومتكامل للسلام والأمن.