رئيس الدولة: الإمارات وصربيا ترتبطان بعلاقة شراكة استراتيجية شاملة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة فوز الحزب التقدمي الصربي في الانتخابات البرلمانية.

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أهنئ رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، بفوز الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، متمنياً له مزيداً من النجاح في قيادة شعبه نحو التقدم والنماء".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "الإمارات وصربيا ترتبطان بعلاقة شراكة استراتيجية شاملة وتواصلان العمل معاً لتحقيق أهداف هذه الشراكة لمصلحة شعبيهما".