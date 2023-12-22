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علوم الدار

1 يناير عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية

1 يناير عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية
22 ديسمبر 2023 11:30

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

واستثنى التعميم الذي أصدرته الدائرة، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام واطراد خلال يوم العطلة.

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ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، داعية الله عز وجل أن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.

المصدر: وام
رأس السنة الميلادية
دبي
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
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