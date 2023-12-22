وزارة الخارجية تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته اللذين أصيبا إثر حادث إطلاق النار في جمهورية التشيك

قالت وزارة الخارجية أنها تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته اللذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في العاصمة براغ.

وأكدت وزارة الخارجية في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من الوزارة.