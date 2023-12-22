الجمعة 22 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ البروفيسورة لينا الغطمة لفوزها بـ"نوابغ العرب" عن فئة العمارة والتصميم

محمد بن راشد يهنئ البروفيسورة لينا الغطمة  لفوزها بـ"نوابغ العرب" عن فئة العمارة
22 ديسمبر 2023 14:31

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، البروفيسورة لينا الغطمة لفوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك للبروفيسورة لينا الغطمة فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم .. قدمت البروفيسورة أكثر من 65 مشروعاً معمارياً حول العالم من ضمنها متاحف ومعارض وأبراج في تصاميم ارتبطت بثقافات العالم واستخدمت مواد من بيئتها المحلية .. كما تدرّس البروفيسورة الهندسة المعمارية في عدد من الكليات والجامعات العالمية».

أخبار ذات صلة
محمد القرقاوي يهنئ البروفيسورة لينا الغطمة الفائزة بجائزة "نوابغ العرب"
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بفوز الحزب التقدمي الصربي في انتخابات البرلمان

وأضاف سموه: «فخورون بأبناء العرب الذين تميزوا وأبدعوا ووضعوا بصماتهم الفكرية والهندسية حول العالم في امتداد لتميز حضارتهم العربية الغنية والعريقة»

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
نوابغ العرب
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
مشاركة كبيرة في ختام «سباقات الهجن»
الرياضة
مشاركة كبيرة في ختام «سباقات الهجن»
اليوم 16:00
الكرملين: روسيا ستعزز نظام الهجرة
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا ستعزز نظام الهجرة
اليوم 15:53
القوات الفرنسية تنجز انسحابها من النيجر
الأخبار العالمية
القوات الفرنسية تنجز انسحابها من النيجر
اليوم 15:51
12 ميدالية لمنتخبنا في «عربية الدراجات»
الرياضة
12 ميدالية لمنتخبنا في «عربية الدراجات»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©