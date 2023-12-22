شرطة دبي وهيئة الطرق توزعان أدوات السلامة على مستخدمي السكوتر والدراجات

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الإمارة، حملة مشتركة لتوزيع أدوات السلامة المرورية التي تضمنت خوذة الرأس والأحزمة الفسفورية العاكسة، وعلبة المياه المخصصة للدراجات الهوائية، على مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر في المسارات المخصصة والمناطق المستهدفة، في المجمعات السكنية التابعة لشركتي "إعمار" و"نخيل".

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، حرص شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق للحد من السلوكيات الخاطئة والتقليل من الحوادث المرورية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية واحترام حقوق مستخدمي الطريق من "سائقين، وركاب، ومشاة" لجعل الطرق أكثر اماناً.

وأوضح أن جميع الجهات المعنية في دبي تبذل جهوداً وكبيرة من أجل ضمان السلامة لمستخدمي الطريق من خلال تكثيف عمليات التوعية المرورية لرفع مستوى الثقافة المرورية لدى أفراد الجمهور وبالتالي الحد من المخالفات والحوادث المرورية.

وأشار إلى أن شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات نفذتا العديد من الزيارات الميدانية لمواقع وفعاليات مختلفة في إمارة دبي، تم من خلالها تزويد المستهدفين بأدوات السلامة بالإضافة إلى تقديم المعلومات والإرشادات والنصائح الخاصة بمستلزمات واشتراطات السلامة المرورية.

من جانبه أكد المهندس بدر الصيري، مدير إدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات، أهمية استخدام كافة القنوات والوسائل الإعلامية لتوصيل رسائل التوعية المرورية إلى الفئات المستهدفة، بما في ذلك سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي الذين يشكلون شريحة متنامية في السنوات الأخيرة، وعنصرا أساسيا في " استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية"، مشيراً إلى أن الفعاليات التي تم تنفيذها مع شرطة دبي وشركتي إعمار ونخيل تأتي ضمن البرامج المتخصصة للمناطق السكنية.

وقال إن إدارة المرور نفذت خلال العام الجاري 2023 ما يزيد عن 96 زيارة توعوية لمواقع وفعاليات مختلفة في إمارة دبي استفاد منها ما يزيد عن 3400 من مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، اطلعوا بشكل مباشر على المعلومات الخاصة بمستلزمات واشتراطات السلامة المرورية، واستمعوا إلى إرشادات ونصائح توعوية عن أسباب الحوادث المرورية وكيفية الوصول إلى مراكز الخدمة أو الإبلاغ عن أية مخالفات وتجاوزات.

ودعا المهندس الصيري، أفراد الجمهور إلى الالتزام باشتراطات السلامة المرورية والمناطق المخصصة لاستخدام الدراجات الهوائية والسكوتر، بهدف الحد من المخالفات المرورية التي ترتكب من هذه الفئة، مؤكداً أهمية الالتزام بالسرعات المحددة التي تتغير بحسب المنطقة، وموضحا أن الحد الأقصى للسرعة في المناطق السكنية والشواطئ هي 20 كلم/ساعة، وعلى مسار ميدان والشوارع المشتركة مع المركبات هي 30 كلم/ساعة، بينما هي غير محددة على مسار سيح السلم والقدرة.