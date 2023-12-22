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روسيا تحبط هجمات استهدف بعضها العاصمة موسكو

تعرض مبنى في موسكو لأضرار جراء قصف بمسيّرة (أرشيفية)
22 ديسمبر 2023 18:17

أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي 10 طائرات مسيّرة على الأقلّ بعضها كان متجها إلى العاصمة موسكو، بحسب ما كشفت السلطات الروسية من دون الإعلان عن أضرار أو ضحايا حتّى الساعة.
وكتب سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، على تطبيق "تلغرم"، أن "قوات الدفاع الجوي في منطقة بودولسك تصدّت لهجوم بمسيّرة باتّجاه موسكو".
وأردف "بحسب المعطيات الأولية، ما من أضرار أو ضحايا في موقع" تحطّم الطائرة المسيّرة.
بالإضافة إلى إحباط هذا الهجوم، تمّ "تدمير" خمس مسيّرات أوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، كانت تحلّق فوق منطقة بريانسك الحدودية وعلى أربع أخرى في منطقة كالوغا، في جنوب غرب موسكو.
كانت أوكرانيا أطلقت عدّة عمليات واسعة النطاق بواسطة مسيّرات موجّهة نحو العاصمة الروسية قبل الهجوم المضاد الذي شنّته في يونيو الماضي وفي بداياته.
وعززت أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي بأسلحة غربية يمكنها اعتراض غالبية المسيّرات أو الصواريخ التي تطلقها روسيا.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن الجيش ينوي في 2024 إنتاج "مليون طائرة مسيّرة" من شتّى الأنواع.

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المصدر: وكالات
موسكو
طائرات مسيرة
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