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الإمارات تقدم 100 طن من المساعدات لبرنامج الأغذية لدعم اللاجئين السودانيين

شعار وزارة الخارجية
22 ديسمبر 2023 19:25

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات إلى جمهورية جنوب السودان تحمل على متنها 100 طن من الإمدادات الغذائية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للاجئين السودانيين في جنوب السودان.
وصرح سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، بأن إرسال طائرة الإمدادات لجمهورية جنوب السودان من خلال برنامج الأغذية العالمي وتوزيعها على اللاجئين السودانيين يأتي في إطار توسيع مظلة المساعدات الإنسانية الإماراتية لتشمل عدداً من دول الجوار السوداني بما يساهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين، وتزويدها بسلة متكاملة من الإمدادات الغذائية الضرورية والمستلزمات والخدمات الطبية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات الثابت ونهج قيادتها الرشيدة بمساعدة الدول والشعوب في الأوقات الصعبة.
وأضاف الشامسي أن "دولة الإمارات بذلت، منذ بداية الأزمة، جهوداً إنسانية مكثفة لمتابعة الوضع الإنساني للشعب السوداني الشقيق، عبر تدشين جسر جوي مع جمهورية السودان وجمهورية تشاد في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، حيث قدمت في هذا الصدد 8810 أطنان من الإمدادات الغذائية والطبية عبر تسيير 133 طائرة إمدادات، إضافة إلى سفينة حملت نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة، وإعادة تأهيل 3 مدارس، وحفر 3 آبار، وكذلك إقامة مستشفى ميداني في مدينة أمدجراس التشادية شكّل شريان حياة بالغ الأهمية للمدنيين السودانيين والتشاديين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية والصحية حيث يوفر العلاج والخدمات الطبية للاجئين الفارين من النزاع وكذلك السكان التشاديين".

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المصدر: وام
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