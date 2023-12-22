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عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية التشيك في ضحايا إطلاق النار

عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية التشيك في ضحايا إطلاق النار
22 ديسمبر 2023 19:48

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع معالي يان ليبافسكي وزير خارجية جمهورية التشيك، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وعن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما ثمن سموه حرص الحكومة التشيكية على توفير الدعم والرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين جراء الحادث.
ودان سموه واستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع جمهورية التشيك الصديقة ورفضها التام لكافة أعمال العنف التي تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
تعزية
اتصال هاتفي
إطلاق نار
براغ
التشيك
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