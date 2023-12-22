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سعود بن راشد المعلا يطمئن على مدير بلدية أم القيوين وزوجته المصابين فى حادث إطلاق النار ببراغ

سعود بن راشد المعلا يطمئن على مدير بلدية أم القيوين وزوجته المصابين فى حادث إطلاق النار ببراغ
22 ديسمبر 2023 21:20

أجرى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اتصالا هاتفيا مع المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مديرعام بلدية أم القيوين للاطمئنان على حالته وحالة زوجته روضة المحرزي اللذين أصيبا في حادث إطلاق نار في العاصمة التشيكية براغ.
كما اطمأن صاحب السمو حاكم أم القيوين على أولادهما، داعيا العلي القدير أن يمدهم بالصحة والعافية وأن يعودوا سالمين معافين إلى أرض الوطن.
من جانبهما، شكر المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي وروضة المحرزي، صاحب السمو حاكم أم القيوين على الاطمئنان على حالتهما الصحية وحالة أولادهما.

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المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
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براغ
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