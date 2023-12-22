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علوم الدار

الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات إلى غزة
22 ديسمبر 2023 22:45

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قراراً بشأن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وكتبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "ترحب دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن القرار 2720 والذي يطلب من الأمين العام تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات إلى غزة وإنشاء آلية للمساعدات الإنسانية".
وأضافت البعثة "يشكل قرار اليوم خطوة بالغة الأهمية، فهو سيتيح إدخال المساعدات التي تشكل شريان الحياة لأهل غزة وإيصالها لمن هم بأشد الحاجة إليها". 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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