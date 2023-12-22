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منافسات قوية في أشواط الثنايا بـ«مزاينة مدينة زايد»

كبار الحضور خلال المنافسات (من المصدر)
23 ديسمبر 2023 01:10

الظفرة (الاتحاد)
شهدت أشواط سن الثنايا في مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، منافسات قوية بين مُلاك الإبل الأصيلة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن 14 شوطاً خُصصت لها 130 جائزة قيمة، وسط حضور كبير من عشاق المسابقات التراثية في منصة مزاينات الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين بالمركز الأول في أشواط أمس، وسلمتهم الرموز الذهبية، بحضور سالم بطي القبيسي مدير شركة أبوظبي للتوزيع في منطقة الظفرة، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى جانب عدد من كبار ملاك الإبل وجمهور المزاينات.

وأسفرت النتائج في شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «سلهودة» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وحلت ثانياً «رسا» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، بينما ذهب المركز الثالث إلى «شيخة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، ونالت المركز الرابع «سيادة» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الخامس «هوايل» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي شوط أصحاب السمو الشيوخ (مفرودة – حقة) - مجاهيم سجلت النتائج ذهاب المراكز الخمس الأولى على التوالي إلى كل من «وحدها ومدرهم ومسربل والقعودة والعشوا» لمالكهن معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

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وسجلت النتائج في شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح فوز «الهذلة» لمالكها محمد سالم عبيد العامري بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء - محليات «خيرة» لمالكها عبدالله مبخوت غانم راشد المنهالي، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط ثنايا المهجنات الأصايل «قيادة» لمالكها رامس مسلم مبارك سعيدة الراشدي، وذهب المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم إلى «مبروكة» لمالكها الرامس صالح محمد المنهالي.
وحصدت المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات «الأسطورة» لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم ذهب المركز الأول إلى «العيله» لمالكها بلاع الدودة محمد عطي العامري، وكان المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات من نصيب «نبا» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، وحلت في المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «نيلة» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري.

وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات فازت «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 2- مجاهيم «الأسطورة» لمالكها علي محمد علي مساعد المنصوري، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات «السلع» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري، وذهب المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم إلى «أثعوه» لمالكها ساري بلوش براك المزروعي.
ودخلت صباح أمس، الإبل المشاركة في أشواط الحول المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، وذلك لعرضها على اللجان الطبية ولجان التشبيه والتسنين والفرز، استعداداً لعرضها على لجان التحكيم وإعلان نتائجها مساء اليوم.

أشواط الثنايا
الإمارات
منافسات مزاينة مدينة زايد للإبل
مزاينة الإبل
مهرجان الظفرة
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