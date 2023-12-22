السبت 23 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة الموانئ» تؤمن «شتانا في حتا»

تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع (من المصدر)
23 ديسمبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إنجاز تاريخي للإمارات في مجلس الأمن
شقيق المواطنة المصابة في حادث إطلاق النار في براغ لـ«الاتحاد»: شقيقتي وزوجها بخير.. وكل الشكر لقيادتنا الرشيدة

أكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، أن المركز أعد خطة لتأمين مهرجان «شتانا في حتا»، بالتعاون مع مركز شرطة حتا والشركاء في المنطقة، وذلك من خلال تكثيف وجود الدوريات الراجلة أو الدراجات الهوائية أوالنارية أو السيارات أو الزوارق، بالقرب من بحيرة الليم، وسد حتا الكبير ووادي حتا هب، عبر نشر دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، والتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لمستخدمي الألعاب المائية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك لتعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع.
وأضاف: تمركزت الدوريات للاستجابة للحالات الطارئة، وضمت مركبتي إنقاذ بحري، وزورقين، ودراجتين مائيتين، و4 دراجات هوائية، ومعدات البحث والإنقاذ تحت الماء، إضافة إلى غواصين منقذين، تتمثل مهامهم في التعامل مع الحوادث البحرية، والاستجابة وتقديم المساعدة لمرتادي السدود والوديان والبحيرة، وغيرها من المهام الأخرى، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور، وعلى مدار 24 ساعة.
ودعا العميد السويدي أفراد الجمهور المتجهين إلى بحيرة «سد حتا» و«بحيرة الليم» وكل مناطق السدود والأودية إلى ضرورة إتباع اشتراطات السلامة العامة، وتوخي الحيطة والحذر من المنزلقات المائية، والالتزام بتعليمات المنقذين واشتراطات السلامة، متمنياً للجميع السلامة، وقضاء إجازة سعيدة.

شرطة الموانئ
مهرجان شتانا في حتا
دبي
الإمارات
شرطة دبي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
أنطونيو جوتيريش
الأخبار العالمية
جوتيريش: الهجوم الإسرائيلي «المشكلة الحقيقية» أمام إيصال المساعدات إلى غزة
23 ديسمبر 2023
تظاهرة في بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفراغ القيادي وعبء اللاجئين يُنذران بعام عصيب في لبنان
23 ديسمبر 2023
رياض منصور
الأخبار العالمية
سفير فلسطين في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «خطوة في الاتجاه الصحيح»
23 ديسمبر 2023
مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: أطراف ليبية ترفض تشكيل حكومة جديدة
الأخبار العالمية
مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: أطراف ليبية ترفض تشكيل حكومة جديدة
23 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©