«شرطة الموانئ» تؤمن «شتانا في حتا»

دبي (الاتحاد)

أكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، أن المركز أعد خطة لتأمين مهرجان «شتانا في حتا»، بالتعاون مع مركز شرطة حتا والشركاء في المنطقة، وذلك من خلال تكثيف وجود الدوريات الراجلة أو الدراجات الهوائية أوالنارية أو السيارات أو الزوارق، بالقرب من بحيرة الليم، وسد حتا الكبير ووادي حتا هب، عبر نشر دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، والتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لمستخدمي الألعاب المائية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك لتعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع.

وأضاف: تمركزت الدوريات للاستجابة للحالات الطارئة، وضمت مركبتي إنقاذ بحري، وزورقين، ودراجتين مائيتين، و4 دراجات هوائية، ومعدات البحث والإنقاذ تحت الماء، إضافة إلى غواصين منقذين، تتمثل مهامهم في التعامل مع الحوادث البحرية، والاستجابة وتقديم المساعدة لمرتادي السدود والوديان والبحيرة، وغيرها من المهام الأخرى، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور، وعلى مدار 24 ساعة.

ودعا العميد السويدي أفراد الجمهور المتجهين إلى بحيرة «سد حتا» و«بحيرة الليم» وكل مناطق السدود والأودية إلى ضرورة إتباع اشتراطات السلامة العامة، وتوخي الحيطة والحذر من المنزلقات المائية، والالتزام بتعليمات المنقذين واشتراطات السلامة، متمنياً للجميع السلامة، وقضاء إجازة سعيدة.